Воробьев: создание городских округов в Подмосковье уравняет жителей в уровне комфорта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Создающиеся в настоящее время в Московской области городские округа - это единая территория, которая позволят жителям небольших и малообеспеченных населенных пунктов иметь тот же уровень комфорта, что и в крупных городах. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью газете "Московский комсомолец".

"Что касается городских округов, то это не мое изобретение. В советской системе в Московской области, и во всей стране, была единая система муниципального управления, которая позволяла управлять регионом и всегда быть на лидерских позициях. Подтверждением этих лидерских позиций была не только высокая оценка государства, но и то, что многие инновационные практики в Советском Союзе брали у Московской области", - отметил Воробьев.

"Сегодня создающиеся городские округа - это единая территория, которая позволяет жителям небольших и малообеспеченных населенных пунктов иметь тот же комфорт, что и в крупных городах, ходить твоим детям в такие же хорошие школы и детские садики. Существующий до сих пор дисбаланс приводит к тому, что люди по одну сторону дороги живут в десять раз хуже, чем по другую. Объединение муниципалитетов в городской округ - это единый тариф на автобус, который не возрастает при пересечении муниципальных границ. Например, если по всей территории Подольского городского округа вы ездите за 30 рублей, то в еще не преобразованном городской округ Наро-Фоминском районе вы едете из Вереи в Наро-Фоминск за 100 рублей", - пояснил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что "городской округ - это единый тариф на тепло, канализацию, водоотведение, и это - оптимизированное количество чиновников".

"Я живу в Одинцовском районе, в поселении Барвиха, ее бюджет составляет порядка 700 миллионов рублей, а Вяземы и Кубинка из этого же района, в сравнении с Барвихой - просто нищие, у них бюджеты по 200 млн. Я хочу вам задать вопрос: справедливо ли направить в военный городок Кубинка необходимые средства на нормальное отопление детского садика? У кубинки этих денег нет, у Барвихи есть избыток денег, но их бюджеты не консолидированы. Я считаю, что территория должна развиваться равномерно и справедливо, но без консолидации в городские округа это невозможно", - сказал Воробьев.