Родственникам погибших в авиакатастрофе жителей Подмосковья выплатят по 1 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе под Сочи жителей Подмосковья по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Я прошу министерство социального развития региона подготовить соответствующие нормативные акты, которые позволят выплатить родственникам жителей Подмосковья, кто погиб в авиакатастрофе, по 1 млн рублей, а глав муниципалитетов прошу оказать всю необходимую помощь, связанную с этими печальными событиями", - приводятся в сообщении слова губернатора на совещании с руководящим составом областного правительства.

Ранее пресс-службы главы и правительства региона сообщила, что Воробьев начал совещание с минуты молчания в память о пассажирах и членах экипажа Ту-154, потерпевшего крушение утром 25 декабря в районе Сочи.

Самолет Минобороны РФ, совершавший рейс в Сирию, пропал с радаров рано утром в воскресенье в небе над Черным морем. На борту находились 94 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, его руководитель Валерий Халилов, руководитель международной благотворительной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - доктор Лиза, съемочные группы телеканала "Звезда" и Первого канала, а также НТВ. 26 декабря в России объявлен днем траура.