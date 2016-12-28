Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подмосковном Щелкове восстановлена подача тепла

Москва Московская область
28 декабря, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Накануне вечером из-за утечки на теплосети были остановлены котельная и ЦТП
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Горячее водоснабжение и отопление восстановили в подмосковном Щелкове после произошедшего сбоя. Об этом сообщило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на представителя пресс-службы министерства ЖКХ региона.

"Двадцать седьмого декабря в 23:50 мск в городском поселении Щелково было восстановлено отопление и горячее водоснабжение", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы министерства сообщил, что 27 декабря вечером в городском поселении Щелково из-за утечки на теплосети остановлены котельная и ЦТП, прекращена подача тепла. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 35 многоквартирных домов, в которых проживают около 4,3 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
7
В московском регионе выпало почти 5 см снега
6
Мэр Москвы поблагодарил врачей больницы им. Сперанского за спасение жизни ребенка
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама