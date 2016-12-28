В подмосковном Щелкове восстановлена подача тепла

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Горячее водоснабжение и отопление восстановили в подмосковном Щелкове после произошедшего сбоя. Об этом сообщило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на представителя пресс-службы министерства ЖКХ региона.

"Двадцать седьмого декабря в 23:50 мск в городском поселении Щелково было восстановлено отопление и горячее водоснабжение", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы министерства сообщил, что 27 декабря вечером в городском поселении Щелково из-за утечки на теплосети остановлены котельная и ЦТП, прекращена подача тепла. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 35 многоквартирных домов, в которых проживают около 4,3 тыс. человек.