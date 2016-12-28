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Около 600 млрд руб. инвестиций планируют привлечь в Подмосковье в 2017 г.

Москва Московская область
28 декабря, 14:22 UTC+3
По словам главы региона, это минимальная достаточная сумма для развития региона
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют привлечь в регион не менее 600 млрд рублей инвестиций в 2017 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы должны привлекать (инвестиций - ред.) не менее 20% от ВРП каждый год, то есть не менее 600 миллиардов рублей", - сказал Воробьев на встрече с журналистами. Он отметил, что это минимальная достаточная доля для развития региона.

Ранее Воробьев сообщил, что объем валового регионального продукта (ВРП) Подмосковья составляет порядка 2,8 триллиона рублей.

В свою очередь, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Московская область в 2016 году сохраняет ведущие позиции в Центральном федеральном округе по таким показателям, как ВРП (второе место в ЦФО после Москвы), среднедушевой доход населения (второе в ЦФО после Москвы), ввод в действие общей площади жилых домов (первое место в ЦФО). Также регион занимает второе место в ЦФО и третье в России по объему инвестиций в основной капитал.

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