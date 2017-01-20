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В ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали 9 человек

Москва Московская область
20 января, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и несколько бригад скорой помощи
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с пятью автомобилями в подмосковном Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Рейсовый автобус совершил столкновение с пятью автомобилями на улице Московская в городе Чехове. В результате аварии пострадали девять человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и несколько бригад скорой помощи.

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