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Губернатор: полицейский контроль за оборотом алкоголя в Подмосковье должен быть продолжен

Москва Московская область
24 января, 15:08 UTC+3
Ранее участковым было поручено больше работать с населением для сокращения числа преступлений
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья должна продолжить работу по контролю за оборотом алкоголя в регионе, чтобы не допустить роста преступности. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с начальником ГУ МВД РФ по Подмосковью Виктором Пауковым.

"Останавливаться на достигнутом, естественно, никто не собирается. В 2016 году нам удалось избежать кризиса и непредсказуемых ситуаций в обороте алкоголя. Нам удалось ситуацию ввести под контроль. Считаю важным такую работу и на местах продолжить, чтобы не допустить роста преступности", - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что Главное управление МВД РФ по региону показало хорошие результаты. "Я хочу поблагодарить за тесную кооперацию в обсуждении проблем. Подмосковье растет, растут микрорайоны. Жители хотят быть уверены в том, что их безопасность обеспечена", - отметил Воробьев.

Ранее Пауков поручил участковым больше работать с населением для сокращения числа преступлений, отметив, что жители должны быть первыми помощниками в информировании о подозрительных людях в жилом секторе.

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