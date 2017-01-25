Глава ГСУ СК Подмосковья взял на контроль дело об изъятых соколах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области взял на контроль ход расследования уголовного дела о соколах-балобанах, изъятых у жителя Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГСУ СК РФ по области в связи с публикацией в "Московском комсомольце" статьи о том, что сотрудники питомника отказываются возвращать незаконно изъятых следователями животных владельцу.

По данным "МК", год назад житель Подмосковья отдал своего сокола президенту РФ для подарка эмиру Катара. Через полгода у него изъяли еще 26 соколов-балобанов и обвинили его в браконьерстве, несмотря на имеющиеся документы на птиц. Позже владелец изъятых редких птиц выяснил, что 12 из них погибли.

Он заподозрил следователей в продаже соколов и оформлении изъятых животных как погибших с целью скрыть преступление, и обратился в суд с иском о возвращении остальных соколов, но судья ему отказала. Прокуратура также не выявила нарушений в действиях правоохранителей. В связи с этим издание обратилось лично к руководителю ГСУ СК РФ по Московской области с просьбой вмешаться в данную ситуацию.

В ГСУ заявили, что эта позиция "является личной позицией фигуранта указанного уголовного дела и отличается от версии следственных органов". "Фактам, изложенным в публикациях, будет дана соответствующая правовая оценка после их проверки в рамках расследования уголовного дела", - сообщили в ГСУ.

Там подчеркнули, что "все изъятые в ходе следственных действий особи птиц осмотрены следователями, признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в Центр передержки диких животных, расположенный в Дмитровском районе". Вопрос о выдаче изъятых птиц будет решен только после проведения экспертиз, которые установят, относятся ли они к диким животным и к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В СК также отметили, что уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. К расследованию подключены опытнейшие следователи и криминалисты, добавили в ГСУ.