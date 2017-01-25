Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ГСУ СК Подмосковья взял на контроль дело об изъятых соколах

Москва Московская область
25 января, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Отмечается, что изъятые в ходе следственных действий особи птиц осмотрены следователями, признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в Центр передержки диких животных
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области взял на контроль ход расследования уголовного дела о соколах-балобанах, изъятых у жителя Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГСУ СК РФ по области в связи с публикацией в "Московском комсомольце" статьи о том, что сотрудники питомника отказываются возвращать незаконно изъятых следователями животных владельцу.

По данным "МК", год назад житель Подмосковья отдал своего сокола президенту РФ для подарка эмиру Катара. Через полгода у него изъяли еще 26 соколов-балобанов и обвинили его в браконьерстве, несмотря на имеющиеся документы на птиц. Позже владелец изъятых редких птиц выяснил, что 12 из них погибли.

Он заподозрил следователей в продаже соколов и оформлении изъятых животных как погибших с целью скрыть преступление, и обратился в суд с иском о возвращении остальных соколов, но судья ему отказала. Прокуратура также не выявила нарушений в действиях правоохранителей. В связи с этим издание обратилось лично к руководителю ГСУ СК РФ по Московской области с просьбой вмешаться в данную ситуацию.

В ГСУ заявили, что эта позиция "является личной позицией фигуранта указанного уголовного дела и отличается от версии следственных органов". "Фактам, изложенным в публикациях, будет дана соответствующая правовая оценка после их проверки в рамках расследования уголовного дела", - сообщили в ГСУ.

Там подчеркнули, что "все изъятые в ходе следственных действий особи птиц осмотрены следователями, признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в Центр передержки диких животных, расположенный в Дмитровском районе". Вопрос о выдаче изъятых птиц будет решен только после проведения экспертиз, которые установят, относятся ли они к диким животным и к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В СК также отметили, что уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. К расследованию подключены опытнейшие следователи и криминалисты, добавили в ГСУ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
7
В московском регионе выпало почти 5 см снега
6
Мэр Москвы поблагодарил врачей больницы им. Сперанского за спасение жизни ребенка
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама