В Подмосковье с начала года произошло более 500 пожаров

МОСКВА, 25 января./ТАСС/. Более 500 пожаров зафиксировано в Подмосковье с начала года, погибли более 30 человек. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы подмосковного главка МЧС России Виктор Сергеев.

"С 1 по 24 января на территории Подмосковья произошло 522 пожара, что на 10% меньше, чем в 2016 году (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС), погиб 31 человек, что меньше на 20% соответственно", - сказал он, отметив, что снижение количества пожаров обусловлено широко проводимой профилактической работой, которую осуществляют органы Госпожнадзора.

Сергеев подчеркнул, что наибольшее количество пожаров произошло в частных жилых домах - 151. Кроме того, с начала года в Подмосковье сгорело более 70 бань. "Неисправность электрооборудования - это причина в 45% пожаров, неисправность печного отопления - в 25%",- отметил он, уточнив, что топить печь не стоит больше четырех часов подряд и заканчивать топку нужно не менее чем за два часа до сна.

Также Сергеев сообщил, что не допущено пожаров на объектах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, которых насчитывалось более 2,7 тысяч. Он напомнил, что для обеспечения безопасности было задействовано более 4,5 тысяч человек личного состава и почти 2 тысячи единиц техники. Кроме того, не было зафиксировано случаев возгораний из-за использования пиротехнических изделий. "Было установлено 194 места реализации пиротехнических изделий и определено 359 площадок и территорий, на которых осуществлялся запуск фейерверков".