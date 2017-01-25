В Подмосковье арестован мужчина, устроивший дебош в больнице

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Житель Реутова, устроивший 1 января дебош в Центральной городской клинической больнице, арестован после того, как прокуратура добилась возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом в среду сообщили в прокуратуре Московской области.

"Утром 1 января житель Реутова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений устроил скандал в приемном отделении больницы", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, хулиган угрожал медицинскому персоналу физической расправой, выбил входную дверь в кабинет осмотра и избил охранника, а затем ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене металлической тележкой-каталкой для перевозки больных находившуюся там медсестру. При этом полиция привлекла правонарушителя лишь к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Прокуратура Реутова признала данное решение незаконным и необоснованным, усмотрев в действиях гражданина признаки состава преступления, и опротестовала его. Для привлечения виновного лица к уголовной ответственности прокуратура направила материалы в полицию, которая возбудила и уже расследует уголовное дело сразу под двум статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство") и ст. 116 ("Побои"). В настоящее время подозреваемый взят под стражу", - заключили в прокуратуре.