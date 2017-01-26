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Сотрудники МВД и ФСБ изъяли у жителя Подмосковья арсенал оружия

Москва Московская область
26 января, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ России задержали жителя Подмосковья, незаконно хранившего у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии задержан 62-летний житель Подмосковья, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов", - сказала она.

При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 6 пистолетов, 10 револьверов, 8 карабинов, 3 винтовки, 3 пистолета- пулемета, 9 ружей, 2 гранаты, 17 единиц выстрелов "ВОГ", более 12 тысяч единиц боеприпасов, а также оборудование для изготовления и модернизации боеприпасов в домашних условиях. Установлено, что все представленные на исследование образцы оружия являются пригодными для стрельбы.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности",- заключила Волк.

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