МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в подмосковном Центре реабилитации воинов-интернационалистов им. Лиходея по делу о растрате 3,5 млрд рублей в 2015 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Валей Сайфуллин.

"Сегодня в центр реабилитации воинов-интернационалистов ворвались сотрудники ОБЭП и стали изымать документы по уголовному делу, возбужденному в 2015 году", - сказал собеседник агентства.

Данные действия сотрудников полиции Сайфуллин расценил как заказную проверку.

По словам гендиректора центра реабилитации, районный отдел полиции изъял все документы по данному уголовному делу еще в прошлом году. "Документы были изъяты без составления актов и не были возвращены", - отметил он.

Сайфуллин отметил, что сотрудники полиции вели себя агрессивно, стали ломать двери и пытаться взломать его кабинет. "Они угрожают сотрудникам центра, применяют физическую силу, а также забрали телефоны у сотрудников, которые снимали во время обысков видео", - подчеркнул он. По словам Сайфуллина, в результате действий полицейских одна из сотрудниц центра попала в больницу с гипертоническим кризом. Кроме того, во время обысков в центре находятся более 300 инвалидов.

Подмосковной полицией в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора о растрате 3,5 млрд рублей в 2014 году, пояснили ТАСС в правоохранительных органах.