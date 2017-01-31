В Подмосковье ежегодно создается по 50-70 тыс. рабочих мест

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Каждый год в Подмосковье создается по 50-70 тыс. рабочих мест, а всего по области за последние годы создано около 250 тыс. рабочих мест, что серьезно сократило так называемую маятниковую миграцию. Об этом во вторник в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Самый ценный результат промышленной, аграрной, инвестиционной политики - это работа рядом с домом. В Кашире и Ногинске, в Люберцах и Шатуре. Ежегодно создается по 50-70 тыс. рабочих мест, всего по области уже создано 250 тыс. новых рабочих мест. Сегодня меньше людей каждое утро вынуждены затемно, в любую погоду ехать в Москву", - отметил Воробьев.
"Например, в Кашире открываются завод "Кристалл", мясокомбинат, теплицы. Логично предположить, что это даст большой эффект", - добавил он.
Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей губернатора.