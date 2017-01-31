Полиция завершила расследование дела о краже 5 млн руб. кассиром подмосковного госпиталя

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи подмосковной полиции завершили расследование дела о краже 5 млн рублей из кассы клинического госпиталя в Лапино более 5 млн рублей, которые кассир подменила сувенирными купюрами. Уголовное дело направлено в суд. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию обратился сотрудник госпиталя, который сообщил о хищении денежных средств, принадлежащих организации. "В ходе предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница, являясь главным кассиром финансового отдела медицинского учреждения, в период с октября по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение и получая от кассиров других структурных подразделений денежные средства, частично для инкассации в банк не сдавала, а присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом злоумышленница похитила более 5 млн рублей", - сказала Петрова.
Также она отметила, что подозреваемая пытаясь скрыть преступление, приобрела сувенирную продукцию, визуально схожую с денежными билетами Банка России, которую вместе с денежными средствами и препроводительной ведомостью на сумму около 6 млн рублей вложила в инкассаторский пакет, предназначенный для инкассации в банк. Этот факт был выявлен в ходе проведения инвентаризации.
"По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье "Присвоение или растрата" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - заключила Петрова.