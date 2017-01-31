Политолог: Подмосковье сделало заявки на лидерство в сразу в нескольких сферах

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Власти Московской области сделали заявки на лидерство сразу в нескольких сферах, однако их необходимо подтвердить соответствующими бюджетными вливаниями и созданием инфраструктуры. Об этом во вторник, комментируя ежегодное послание губернатора Московской области к жителям региона, сообщил политолог Дмитрий Орлов.
"С таким важным презентационным рядом редко кто выступает, и это верно, если это адресовано инвестиционному сообществу, адресовано новой энергичной части населения, активистам. В обращении сочетаются принцип лидерства и конкретные проекты, - от моста в Дубне до 3 миллионов на поддержку фермерам. Вот эти конкретные точки - очень разумный подход", - сказал Орлов.
"По целому ряду показателей регион уже готов стать лидером, например, в сфере здравоохранения, о чем говорил губернатор, но пока, на мой взгляд, это скорее заявка, которую необходимо подтвердить и в размерах бюджета, и в социальных аспектах, и в той же инфраструктуре", - подчеркнул Орлов.
Политолог подчеркнул, что заявки на лидерство в важных социально-экономических сферах, которые были сделаны Воробьевым, когда он еще начинал на посту губернатора, довольно последовательно реализуется.