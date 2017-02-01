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В Подмосковье задержан наркоторговец с 2,5 кг синтетических наркотиков

Москва Московская область
1 февраля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Полиция проводит мероприятия для установления происхождения изъятых наркотиков и каналов их распространения
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Подмосковью задержали в Дмитрове местного жителя, у которого изъяли 2,5 кг синтетических наркотиков (спайс). Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы полиции области Татьяна Петрова, против задержанного возбуждено уголовное дело.

"Оперативники задержали подозреваемого в сбыте крупных партий синтетических наркотиков в ходе специального мероприятия. Общий вес изъятого составил около 2,5 кг", - сказала Петрова.

Полиция проводит мероприятия для установления происхождения изъятых наркотиков и каналов их распространения.

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