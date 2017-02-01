В Подмосковье задержан наркоторговец с 2,5 кг синтетических наркотиков

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Подмосковью задержали в Дмитрове местного жителя, у которого изъяли 2,5 кг синтетических наркотиков (спайс). Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы полиции области Татьяна Петрова, против задержанного возбуждено уголовное дело.
"Оперативники задержали подозреваемого в сбыте крупных партий синтетических наркотиков в ходе специального мероприятия. Общий вес изъятого составил около 2,5 кг", - сказала Петрова.
Полиция проводит мероприятия для установления происхождения изъятых наркотиков и каналов их распространения.