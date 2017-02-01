Почти 7 тыс. заявок на запись ребенка в первый класс поступило в течение дня в Подмосковье

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 7 тыс. электронных заявлений на запись ребенка в первый класс было подано за один день с начала приема заявлений. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"С 1 февраля начинается прием заявлений в первый класс на 2017/2018 учебный год. Услуга востребована: в этом году в первый день начала записи подано 6983 электронных заявлений. Для сравнения: за весь 2016 год сервисом электронной записи воспользовались 10,2 тыс. родителей", - сказала Забралова.
С 1 февраля идет запись в школы в соответствии с закреплением по территориальному признаку. Родители могут подать заявление в электронном виде через областной "Портал государственных и муниципальных услуг". Для подачи заявки о записи в школу через портал госуслуг у ребенка должны быть постоянная или временная регистрация на территории Московской области.
Забралова напомнила, что возможность подачи заявления о приеме в школу появилась на областном портале госуслуг в 2016 году. В течение первых двух недель сервис был доступен для восьми пилотных муниципальных образований, а уже в середине февраля прошлого года к нему подключили все Подмосковье.
В 2016 году в подмосковные школы пошли более 93 тыс. первоклассников.