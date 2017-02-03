В Люберцах задержан подозреваемый в серии уличных ограблений женщин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Люберцах за серию уличных ограблений женщин задержали неоднократно судимого москвича. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

В Люберцах в вечернее время было зафиксировано несколько ограблений женщин, в ходе которых преступник при нападениях избивал потерпевших, отбирал сумочки, телефоны и скрывался. Для задержания грабителей была создана специальная группа, в предполагаемых местах нападений выставлялись засады из оперативников уголовного розыска.

"В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, им оказался 37-летний москвич, который неоднократно был судим за различные преступления. При обыске его квартиры изъята часть похищенных вещей", - сказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено дело о грабежах, по решению суда он арестован.