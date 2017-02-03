Жилинспекция Подмосковья присвоит класс энергоэффективности 5 тыс. домам в 2017 г.

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Госжилинспекция Московской области до конца года присвоит класс энергоэффективности 5 тыс. многоквартирных домов и пересмотрит его по 2 тыс. домов. Об этом в пятницу в ходе коллегии Госжилинспекции сообщил глава надзорного ведомства Вадим Соков.
"Класс энергоэффективности будем присваиваться новостройкам и домам, которые прошли капитальный ремонт", - сказал Соков. Ранее он сообщил, что Госжилинспекция Московской области первой в России начала присваивать многоквартирным домам класс энергетической эффективности.
"Класс энергетической эффективности уже присвоен 14 многоквартирным домам в городских округах Балашиха, Звенигород, Красногорск, Люберцы, Подольск, а также Ступинском муниципальном районе", - сказал Соков.
"Класс "С" (повышенный) присвоен домам № 4 и 6 по Суворовской улице в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск, домам № 37 по Первомайской улице и № 43 по проспекту Победы в Ступине, дому № 4Б по Профсоюзной улице в Подольске, дому № 11А по улице Чехова в Звенигороде, дому № 8/7 по Комсомольскому проспекту в Люберцах", - пояснил Соков.
Он добавил, что класс "F" (низкий) получил дом № 15 по улице Адмирала Нахимова в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. "Его энергоэффективность была переквалифицирована с класса "D" (нормальный) на класс "F", - пояснил Соков.
"Определение класса энергоэффективности многоквартирного дома необходимо для конкретизации мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в каждом конкретном доме. Федеральное законодательство возлагает данную обязанность на органы государственного жилищного надзора", - отметил он.