Минтранс и ГУДХ Подмосковья будут объединены в одно ведомство

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Подмосковья и Главное управление дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области объединят в одно ведомство, его возглавит Игорь Тресков. Об этом сообщил на заседании правительства Московской области губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы объединениям два подразделения: ГУДХ и министерство транспорта. Возглавит его Игорь Борисович Тресков, хорошо известный в наших кругах. Понятны задачи, которые стоят перед транспортным цехом: огромные вопросы у жителей, проектная деятельность, все, что связано со строительством дорожной инфраструктуры, организацией парковок, общественного транспорта. Я очень надеюсь, что на этой объединенной позиции вы (Тресков - ред.) себя проявите", - сказал Воробьев.

Тресков родился 9 мая 1971 года в Кировской области. С 2012 года был заместителем министра, 1-м заместителем министра имущественных отношений Московской области. С 29 апреля 2016 года назначен начальником Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Министерство транспорта Подмосковья возглавлял Михаил Олейник. С ноября 2015 года по январь 2016 года он был советником губернатора Московской области по транспорту. С января 2016 года был назначен на должность министра транспорта Московской области.