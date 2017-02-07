Подмосковные участники обороны Москвы смогут получать соцуслуги на дому бесплатно

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Все подмосковные ветераны, награжденные медалью "За оборону Москвы", смогут получать социальные услуги на дому бесплатно. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в ходе расширенного заседания в среду планирует рассмотреть изменения в Законе "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области".

"Поправки к закону предполагают, что ветераны, награжденные медалью "За оборону Москвы", смогут получать социальные услуги на дому бесплатно, вне зависимости от того, являются они одиноко проживающими или нет", - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что сейчас бесплатно на дому обслуживаются только одинокие граждане с ограниченными возможностями здоровья (или одинокие супружеские пары с ограниченными возможностями здоровья) и одинокие граждане пожилого возраста (или одинокие супружеские пары пожилого возраста).

"Сейчас в Московской области 611 героев, награжденных медалью "За оборону Москвы". 20% из них получают социальные услуги на дому, при этом 55 они предоставляются платно, этот социальный перекос нужно устранить. Поэтому было принято решение о внесении изменений в закон - на ближайшем заседании думы планируем уже принять их в трех чтениях", - уточнил Брынцалов.

Он напомнил, что по закону, социальные работники могут за счет получателя привозить на дом продукты, товары первой необходимости, средства гигиены, книги, газеты, журналы, приготавливать пищу, оплачивать услуги ЖКХ и связи, помогать в ремонте и уборке.