Власти Подмосковья намерены максимально использовать медоборудование для диагностики рака

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья планирует максимально использовать в 2017 году медицинское оборудование, предназначенное для диагностики онкологических заболеваний. Об этом во вторник сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"В 2016 году в Подмосковье смертность от новообразований снизилась на 4% по сравнению с 2015 годом. В 2017 году в регионе будет реализовываться проект по максимальной загрузке оборудования, используемого для выявления и диагностики онкологических заболеваний", - сказала Забралова.
По ее словам, в 2016 году в Подмосковье в ходе диспансеризации злокачественные образования впервые выявлены у 2019 человек, половина из них - это молодежь и люди среднего возраста до 60 лет. В 2015 году рак впервые диагностирован у 968 жителей области.
Власти региона напоминают, что диспансеризацию рекомендуется проходить каждые три года, начиная с 21-летнего возраста. В годы между диспансеризацией можно пройти профилактический медосмотр, обратившись в центры здоровья Московской области (26 центров для взрослых и восемь для детей). Обследование в центрах здоровья бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.