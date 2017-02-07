Власти Подмосковье намерены упростить процедуру регистрации прав на недвижимость

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковье планируют упростить процедуру регистрации прав на недвижимость, чтобы быстрее вовлечь незарегистрированные постройки в налоговый оборот. Об этом на пресс-конференции сообщил глава московского областного БТИ Владислав Мурашев

"Одной из проблем, снижающей темпы регистрации прав, является необходимость последовательного получения нескольких документов. Собственнику (физическому лицу) для получения разрешения на строительство на землях ИЖС, постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объект недвижимости необходимо обратиться в несколько организаций или несколько раз посетить МФЦ", - пояснил Мурашев.

"Мы прорабатываем новую схему оказания единой комплексной государственной услуги по получению разрешения на строительство, проведению кадастрового учета конкретного объекта недвижимости с последующей регистрацией прав, через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и МФЦ. Как новая схема будет внедрена, собственнику нужно будет обратиться в МФЦ только один раз", - добавил он.

Ранее министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев сообщил, что сейчас для выявления незарегистрированных построек используется аэрофотосъемка.

"Начиная с 2014 года, мы проводим аэрофотосъемку Московской области данные которой сейчас используются для выявления незарегистрированной недвижимости, этот проект уже дал ощутимые результаты. Только за осень 2016 года выявлено порядка 200 тыс. земельных участков с объектами недвижимости без прав. Поставлено на кадастровый учет более 80 тыс. домов. Ожидаемый рост налоговых поступлений порядка составит 240 млн. рублей", - сказал Аверкиев.

"К концу 2017 года мы хотим вовлечь в налоговый оборот более 0,5 млн. объектов. Дополнительные ежегодные поступления налога на имущество физических лиц ожидаются в объеме 1,8 млрд рублей", - добавил он.