Дополнительно 1,8 млрд руб. налогов от недвижимости планируют получить в Подмосковье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Дополнительные налоговые поступления по налогу на имущество физических лиц в Московской области по итогам 2017 года могут составить 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

"Начиная с 2014 года, мы проводим аэрофотосъемку Московской области данные которой сейчас используются для выявления незарегистрированной, этот проект уже дал ощутимые результаты. Только за осень 2016 года выявлено порядка 200 тыс. земельных участков с объектами недвижимости без прав. Поставлено на кадастровый учет более 80 тыс. домов. Ожидаемый рост налоговых поступлений порядка составит 240 млн. рублей", - сказал Аверкиев.

"К концу 2017 года мы хотим вовлечь в налоговый оборот более 0,5 млн объектов. Дополнительные ежегодные поступления налога на имущество физических лиц ожидаются в объеме 1,8 млрд рублей", - добавил он. Министр сообщил, что основные объекты налогообложения это индивидуальные жилые, садовые и дачные дома, хозяйственные постройки площадью больше 50 квадратных метров.

"Мы сопоставляем данные аэрофотосъемки с базами данных Росреестра, и налоговой инспекции и можем визуально маркировать дома, по которым нет регистрации прав. Данные о земельных участках с выявленными объектами без прав передаются в муниципалитеты", - подчеркнул министр.

По словам Аверкиева, "все должны платить налоги, которые идут на нужды местного бюджета, например на строительство дорог или благоустройство территорий". Он подчеркнул, что небольшие постройки площадью менее 50 квадратных метров, а также заборы, колодцы, навесы, места для барбекю, налогом не облагаются.

"Кроме того, социально незащищенные категории граждан, а всего их насчитывается 15, имеют льготы, так например, пенсионеры налог на один дом не платят. Для остальных категорий существует налоговый вычет, составляющий 50 квадратных метров, на которые налог на имущество физических лиц не начисляется. Например, для Московской области на средний дачный дом площадью 100 квадратных метров налог рассчитается только на 50 и может составить около 3 тыс. рублей в год", - пояснил Аверкиев.