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Подмосковные власти планируют обязать разработчиков карьеров страховать ответственность

Москва Московская область
8 февраля, 13:09 UTC+3
Уточняется, что в Подмосковье работает 114 организаций, которые владеют 144 лицензиями на право пользования участками недр
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ответственность компаний, занимающихся добычей песка и других нерудных полезных ископаемых в Московской области, должна быть обязательно застрахована в сфере рекультивации выработанных карьеров. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"В свое время была инициатива создания фонда отчислений, которая была как бы страхованием. Но она не нашла поддержки. Мы предлагаем вернуться именно к обязательному страхованию. Но мы не собираемся выдвигать эту инициативу, не проработав ее со страховщиками", - отметил Коган.

"Инициатива может умереть, если эту систему не проработать со страховыми компаниями. Мы будем детально обсуждать с экспертами страхового сообщества. Будем считать все риски, как только поймем все детали, будем выступать с соответствующей законодательной инициативой", - добавил он. Коган подчеркнул, что у страховой компании есть значительный арсенал мер воздействия на своего клиента.

"Сегодня ответственность компании которая выработала карьер достаточно низкая - штраф или предъявление ущерба в рамках гражданско-правовых отношений. Нет уголовной ответственности, поэтому у нас половина карьеров вырабатывается и забрасывается потом. В случае страхования, страховая компания будет разбираться с клиентами. Там есть система контроля, надзора, переуступка долгов коллекторам, судебные мероприятия, возможный арест имущества в случае невозмещения ущерба", - отметил Коган.

Министр напомнил, что в Подмосковье работает 114 организаций, которые владеют 144 лицензиями на право пользования участками недр.

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