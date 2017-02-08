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Сафари-парк в подмосковном питомнике Московского зоопарка откроется 1 июня

Москва Московская область
8 февраля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В частности, там будет представлено большое количество видов птиц
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сафари-парк в зоопитомнике Московского зоопарка под Волоколамском откроется для посетителей в первый день лета. Об этом сообщила в среду журналистам директор зоопарка Светлана Акулова.

"Мы открываем 1 июня первую часть сафари-парка в зоопитомнике, и там животные будут находиться в полувольном содержании. Будет две части: одна закрытая - это зоопитомник, куда будут водить организованные группы и рассказывать о жизни и размножении редких видов животных, вторая часть - более развлекательная, сафари-парк, где можно будет ознакомиться с фауной России", - сказала Акулова.

По ее словам, в частности, там будет представлено большое количество видов птиц. "Мы о них мало знаем", - отметила директор зоопарка. Кроме того, в сафари-парке будут оборудованы домики, где можно будет расположиться гостям. "Будет площадка для палаточного городка, для кемпинга", - сказала Акулова.

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