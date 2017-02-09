Прокурор области: проблему долгов за газ в Подмосковье необходимо решить в 2017 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Прокурор Московской области Алексей Захаров считает, что в 2017 году власти и правоохранительные органы должны объединить усилия для решения проблемы погашения долгов потребителей перед поставщиками газа. Об этом прокурор Подмосковья сообщил на расширенной коллегии прокуратуры Московской области с участием губернатора области Андрея Воробьева.

"Отчетный период (2016 год - прим. ТАСС) ознаменовался положительными изменениями в таком тяжелом вопросе как проблема неплатежей за энергоресурсы, - отметил Алексей Захаров. - По итогам года более чем на полмиллиарда рублей сократилась задолженность перед поставщиками газа". "Однако сумма задолженности еще по-прежнему велика и превышает 3 миллиарда рублей", - подчеркнул он.

В наступившем году он призвал "совместными усилиями с органами власти и правоохранительными органами сделать так, чтобы эти позитивные изменения приобрели необратимый характер".