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Проверки энергообъектов Подмосковья после зимних аварий выявили ряд нарушений

Москва Московская область
9 февраля, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В Щелковском районе области 30 объектов теплоснабжения были незаконно переданы в частную собственность
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проведённые прокуратурой проверки после аварий на объектах электросетевого хозяйства Подмосковья этой зимой выявили факты недофинансирования работ по их обслуживанию, а также их незаконной передачи в частную собственность. Об этом сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров на расширенной коллегии областной прокуратуры по итогам работы за 2016 год.

"В минувшем году по-прежнему серьёзную озабоченность прокуроров вызывало состояние дел в жилищно-коммунальном секторе, причём, наряду с решением текущих задач по наведению порядка в данной сфере, прокуроры были вынуждены оперативно реагировать и на различные чрезвычайные ситуации", - отметил Захаров.

В частности, накрывший в декабре Дмитровский и Клинский районы области ледяной дождь потребовал оперативного вмешательства прокуратуры в действия местных властей и электросетевых компаний по восстановлению нарушенного электроснабжения. "Одновременно были вскрыты системные нарушения, допускаемые при содержании и эксплуатации линий электропередачи и всего электросетевого хозяйства в целом", - отметил прокурор области.

По его словам, при изучении причин, способствовавших массовому отключению потребителей от электроэнергии в результате непогоды, "установлено, что сетевые и сбытовые компании области, регулярно рапортуя своему руководству о зафиксированных по итогам работы прибылях, тем не менее, длительное время осознанно не выделяли необходимые средства на обслуживание и расчистку линий электропередач, всячески игнорируя предписания контролирующих органов".

По представлению прокуратуры к строгой дисциплинарной ответственности привлечены главный инженер филиала МОЭСК и начальник Дмитровских районных электросетей.

"Произошедшие уже в наступившем году аварии на объектах ЖКХ в Королеве и Красногорске, в результате которых без тепла остались тысячи людей, также потребовали жесткой реакции прокуратуры", - подчеркнул прокурор. Эти ЧС на объектах теплоснабжения "вплотную подвели нас к проблеме незаконной передачи таких объектов в частную собственность".

Так, 30 объектов теплоснабжения - 10 котельных и 20 центральных тепловых пунктов - муниципальные органы незаконно передали в частную собственность в Щелковском районе Подмосковья.

"Установленный прокуратурой ущерб, причиненный в результате этой сделки району, составил около 700 млн рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве", - сообщил Алексей Захаров. Аналогичные нарушения зафиксированы в Раменском районе, Электростали и некоторых других районах области.

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