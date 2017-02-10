В Подмосковье полиция задержала с наркотиками главаря криминальной среды

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали в подмосковной Балашихе 58-летнего уроженца Грузии Закро Сукиазова, который, по оперативным данным, является главарем криминальной среды. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанный арестован.
"Оперативники уголовного розыска задержали так называемого вора в законе по прозвищу Шакар в Балашихе. У задержанного изъят героин общей массой около 5 граммов", - сказала Петрова.
В отношении правонарушителя следственным управлением возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция проводит комплекс мероприятий, направленный на установление причастности задержанного к совершению преступлений и правонарушений на территории Московской области.
По оперативным данным, Сукиазов является уроженцем Тбилиси, он уже был осужден семь раз и отбыл в местах лишения свободы почти 16 лет.