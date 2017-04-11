ОНФ направит в ГП обращение по факту выделения участка леса под застройку в Подмосковье

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Активисты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса попросят Генпрокуратуру проверить информацию о возможном выделении заповедных земель под застройку в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
"Центр ОНФ в ближайшее время направит обращение в Генпрокуратуру РФ по факту исключения представителями местной власти из состава особо охраняемой природной территории регионального значения "еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества" в Истринском районе Московской области 118 гектаров заповедной природной территории под вырубку деревьев с последующей застройкой", - отмечается в сообщении.
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Московской области Алексея Малого, не исключено, что "за возможным нарушением природоохранного законодательства может обнаружиться коррупционная схема".