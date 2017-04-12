Устроивший дебош в подмосковной больнице осужден на 1 год колонии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Реутовский городской суд Московской области приговорил к 1 году лишения свободы местного жителя Олега Попова, устроившего пьяный дебош в городской больнице 1 января этого года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Приговором суда Попову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказала она.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 116 УК РФ ("Побои").

Утром 1 января житель Реутова Олег Попов в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал в приемном отделении центральной городской клинической больницы Реутова. Угрожая медперсоналу расправой, он выбил входную дверь в кабинет осмотра и избил охранника, затем ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене металлической каталкой для перевозки больных медсестру. Съемка дебоша была выложена в интернет.

Ранее постановлением отдела дознания полиции Балашихинское он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, но прокуратура города Реутова сочла это решение недостаточным и добилась возбуждения уголовного дела о хулиганстве.