Устроивший дебош в подмосковной больнице осужден на 1 год колонии

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезон - СтржалковскийСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Реутовский городской суд Московской области приговорил к 1 году лишения свободы местного жителя Олега Попова, устроившего пьяный дебош в городской больнице 1 января этого года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
"Приговором суда Попову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказала она.
Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 116 УК РФ ("Побои").
Утром 1 января житель Реутова Олег Попов в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал в приемном отделении центральной городской клинической больницы Реутова. Угрожая медперсоналу расправой, он выбил входную дверь в кабинет осмотра и избил охранника, затем ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене металлической каталкой для перевозки больных медсестру. Съемка дебоша была выложена в интернет.
Ранее постановлением отдела дознания полиции Балашихинское он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, но прокуратура города Реутова сочла это решение недостаточным и добилась возбуждения уголовного дела о хулиганстве.