Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет 19-23 апреля в Подмосковье

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новый кинофестиваль "17 мгновений..." имени культового российского актера Вячеслава Тихонова пройдет 19-23 апреля в Павловском Посаде. Об этом рассказали устроители смотра.

"Фестиваль пройдет 19-23 апреля в родном городе Вячеслава Васильевича - Павловском Посаде", - сообщила дочь актера Анна Тихонова, возглавляющая Фонд легендарного актера, которого зрители хорошо знают по роли Штирлица в сериале "17 мгновений весны".

Зрителям представят девять фильмов и одиннадцать сериалов. Среди лент смотра - "Экипаж", "Ледокол", "Хороший мальчик", "Молот", также будут предсталвены киносериалы "София', "Тайная страсть", "Черная кошка" и другие работы. В конкурсной программе представят также копродукции России с Грузией, Украиной, Грецией и Канадой.

По данным организаторов, для фестиваля эксперты отбирали ленты, в основе которых такие понятия как психологизм, нравственность и профессионализм, при этом фильмов про деятельность российской разведки не будет.

Призы в виде статуэтки будут присуждаться в номнинации "Яркий дебют", а также за лучший фильм и сериал, режиссуру, главные женские и мужские роли, предусмотрен специальный приз за вклад в кинематограф - всего 11 наград.

Возглавит жюри смотра режиссер Сергей Урсуляк.