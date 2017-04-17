Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая модульная школа в Подмосковье будет построена в 2018 году

Москва Московская область
17 апреля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
До 2020 года в Подмосковье планируется построить 230 общеобразовательных объектов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство первой в Подмосковье школы модульного типа на 1100 мест будет завершено в Сергиевом Посаде в 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"Новаторское решение данного проекта школы на 1100 мест предусматривает оптимальное зонирование: здесь будет 44 класса, актовый зал на 400 мест, столовая на 400 мест, медицинский кабинет, два спортивных зала. Все помещения будут размещаться в трех блоках общей площадью 19,5 тыс. кв. метров. Высота строений составит четыре этажа", - сказали в пресс-службе.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Сергея Пахомова, на прилегающей территории будут расположены различные функциональные площадки: спортивные, детская, для проведения школьных мероприятий.

"Умные" школы будут оснащены самым совершенным оборудованием, отвечающим современным требованиям и стандартам. "Важно, что здесь будет обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения", - отметил министр.

Пахомов добавил, что появление модульных школ станет подспорьем в решении важной задачи - строительству школ в целях ликвидации вторых смен. До 2020 года в Подмосковье планируется построить 230 общеобразовательных объектов. Общий объем финансирования на строительство данных школ, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, составит порядка 150 млрд рублей.

"Новые школы будут строиться по так называемому "умному социальному проекту".

Условно проект каждой школы поделен на три блока - средняя и старшая школа, начальная школа и общешкольные помещения. Неоспоримое преимущество модульного проекта заключается в том, что его можно реализовать на земельном участке практически любой конфигурации за счет возможности изменения положения блоков-модулей", - отметил министр.

Он добавил, что применение типовых модульных проектов позволит сократить сроки их реализации, а также сэкономить до 20% бюджетных средств за счет снижения затрат на проектирование и экспертизу.

Для примера, срок строительства (от момента подачи заявки - до момента ввода в эксплуатацию) школы на 600 мест, которая уже была построена в Подмосковье, составлял 1612 дней. На сегодняшний день этот срок сокращен на 619 дней. В настоящее время положительные заключения экспертизы получили проекты школ нового образца на 600 мест в Серпухове, на 825 мест в Волоколамске и Ивантеевке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама