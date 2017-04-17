Первая модульная школа в Подмосковье будет построена в 2018 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство первой в Подмосковье школы модульного типа на 1100 мест будет завершено в Сергиевом Посаде в 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"Новаторское решение данного проекта школы на 1100 мест предусматривает оптимальное зонирование: здесь будет 44 класса, актовый зал на 400 мест, столовая на 400 мест, медицинский кабинет, два спортивных зала. Все помещения будут размещаться в трех блоках общей площадью 19,5 тыс. кв. метров. Высота строений составит четыре этажа", - сказали в пресс-службе.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Сергея Пахомова, на прилегающей территории будут расположены различные функциональные площадки: спортивные, детская, для проведения школьных мероприятий.

"Умные" школы будут оснащены самым совершенным оборудованием, отвечающим современным требованиям и стандартам. "Важно, что здесь будет обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения", - отметил министр.

Пахомов добавил, что появление модульных школ станет подспорьем в решении важной задачи - строительству школ в целях ликвидации вторых смен. До 2020 года в Подмосковье планируется построить 230 общеобразовательных объектов. Общий объем финансирования на строительство данных школ, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, составит порядка 150 млрд рублей.

"Новые школы будут строиться по так называемому "умному социальному проекту".

Условно проект каждой школы поделен на три блока - средняя и старшая школа, начальная школа и общешкольные помещения. Неоспоримое преимущество модульного проекта заключается в том, что его можно реализовать на земельном участке практически любой конфигурации за счет возможности изменения положения блоков-модулей", - отметил министр.

Он добавил, что применение типовых модульных проектов позволит сократить сроки их реализации, а также сэкономить до 20% бюджетных средств за счет снижения затрат на проектирование и экспертизу.

Для примера, срок строительства (от момента подачи заявки - до момента ввода в эксплуатацию) школы на 600 мест, которая уже была построена в Подмосковье, составлял 1612 дней. На сегодняшний день этот срок сокращен на 619 дней. В настоящее время положительные заключения экспертизы получили проекты школ нового образца на 600 мест в Серпухове, на 825 мест в Волоколамске и Ивантеевке.