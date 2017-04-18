Вызвать экстренные службы в Подмосковье во время ЧМ-2018 можно будет на 7 языках

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дополнительный набор лингвистов в центр вызова экстренных служб "Система-112" в Подмосковье идет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, на сегодняшний день в "Системе-112" работают операторы со знанием английского, немецкого, французского и финского языков, а до конца года планируется дополнить штат специалистами со знанием испанского, итальянского и китайского языков.

"В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года идет дополнительный набор операторов-лингвистов в подмосковную "Систему-112". В настоящее время в ней работают восемь профессиональных операторов-переводчиков. До конца года планируется привлечь еще столько же специалистов", - пояснил Пестов.

Кроме того, непосредственно во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года планируется заключить соглашение о взаимодействии со специализированным лингвистическим центром, специалисты которого окажут помощь в обработке вызовов на иностранных языках. "Важно, что номер 112 - это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья", - отметил Пестов.

При этом, по его словам, граждане с нарушениями слуха и речи могут осуществить вызов экстренных служб через сурдопереводчика, общение с которым происходит в Skype, через СМС-сообщения на номер 112 (на сегодняшний день поддерживается не всеми мобильными операторами), а также через мобильное приложение 112, внедрение которого в настоящее время завершается.

"Система-112" Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3500 специалистов. Алгоритм работы "Системы-112" позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.