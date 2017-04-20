Логистические центры преобладают при строительстве коммерческой недвижимости в Подмосковье

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минстрой Подмосковья выдал в первом квартале 2017 года разрешение на строительство около 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости, среди которой преобладают склады и логистические центры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Самое большое число выданных за указанный период разрешений на строительство коммерческих площадей приходится на долю объектов складского назначения - более 440 тыс. кв. метров. Весомую долю среди разрешенных к строительству сооружений занимают сельскохозяйственные объекты - более 360 тыс. кв. метров, а также объекты торговли и услуг - более 330 тыс. кв. метров", - приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Сергея Пахомова.

Он отметил, что среди районов, где одобрено строительство наибольшего количества нежилых площадей, лидирует городской округ Кашира, где будет строится более 330 тыс. кв. метров коммерческих площадей. Еще около 165 тыс. кв. метров будет построено в Коломенском районе. В Пушкинском и Наро-Фоминском районах выданы разрешения на строительство 130 тыс. кв. метров в каждом.

Пахомов напомнил, что для создания максимально комфортных условий для бизнеса в Подмосковье в январе 2017 года при правительстве Московской области открылся первый в России межотраслевой проектный офис по сопровождению приоритетных проектов коммерческого, общественного, административного, промышленного, сельскохозяйственного назначения - "Центр содействия строительству". На его площадке сосредоточены более 100 сотрудников из 11 органов исполнительной власти и 10 организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов нежилого назначения.

"Центр содействия строительству" призван устранить барьеры для бизнес-сообщества и сделать правила при оказании услуг в сфере градостроительства прозрачными. Кроме того, данный проектный офис позволит, посредством "ручного" сопровождения коммерческих проектов, обеспечить на всей территории региона создание новых рабочих мест для специалистов различного уровня квалификации.

"На сегодняшний день Центр содействия строительству сопровождает уже более 1000 приоритетных инвестпроектов", - сказал Пахомов.