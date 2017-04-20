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В Подмосковье планируют устранить большинство ям на дорогах к 1 июля

Москва Московская область
20 апреля, 16:55 UTC+3
С начала весеннего периода жители Подмосковья через приложение "Добродел" сообщили о 240 тыс. ям на дорогах
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© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья планируют завершить ямочный ремонт к 1 июля 2017 года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"С помощью мобильного приложения "Добродел" жители Подмосковья получили возможность сфотографировать яму, "привязать" ее к геоссылке и отправить на портал. Данные с портала передаются в ситуационный центр нашего министерства и специалисты берут под контроль качество и сроки ремонта", - сказал Тресков.

"С начала весеннего сезона 2017 года мы получили информацию примерно о 240 тыс. ямах. В среднем на неделю мы выявляем 30 тыс. ям. Благодаря электронному учету мы уже можем сказать, что из этих 30 тыс. ям отремонтировано 12,3 тысячи", - добавил он. По его словам, в среднем, в неделю устраняется 15-17 тыс., а иногда и до 20 тыс. ям.

"Когда в прошлом году мы начали эту работу, то поставили главам городов и районов задачу отремонтировать хотя бы по 50 ям. Мы сначала думали, что невозможно будет отремонтировать 5 тыс. ям в неделю. Но интернет контроль оказался настолько эффективным, а подрядчики после ремонта обязаны сфотографировать отремонтированную яму, и прислать нам, что теперь мы планируем устранять до 50 тыс. ям в неделю. Мы себе поставили задачу ликвидировать все, или почти все ямы на дорогах Подмосковья к 1 июля", - отметил Тресков.

"Конечно, все ямы победить невозможно, в подавляющем большинстве к середине лета ям быть не должно", - сказал Тресков. В этом году в Подмосковье должно быть отремонтировано 1860 километров региональных и муниципальных дорог.

Руководитель проекта "Дороги Подмосковья", который реализует министерство транспорта региона, Евгений Аптекин сообщил, что подрядчикам платят только за тот ремонт, который был подтвержден фотографиями. "В этом году на ямочный ремонт мы должны были потратить 500 млн руб., а по факту на сегодняшний день потратили только 300 миллионов. Налицо экономия бюджетных денег в 200 млн рублей", - сказал Аптекин. 

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