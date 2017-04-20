Птицефабрики Подмосковья начнут производство после завершения карантина по птичьему гриппу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Все предприятия, пострадавшие от вспышки птичьего гриппа на территории Подмосковья, планируют возобновить производство после завершения карантинных мероприятий. Об этом сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

"Новых очагов птичьего гриппа в Московской области не выявлено. Мы не фиксируем напряженную ситуацию, в целом с проблемой справились. Отрасль птицеводства быстрорастущая, у нас уже есть ряд инвестиционных проектов других фабрик, не пострадавших в связи с ЧС. Те предприятия, которые пострадали, после снятия отдельных мер также планируют возобновить деятельность. Мы рассчитываем, что сможем восстановить поголовье", - сказал Разин.

Он также отметил, что истребление зараженного поголовья не сказалось на стоимости кур и объемах их закупок.

Ранее Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России приняло решение о выделении средств на восстановление поголовья птиц на предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Первые вспышки заболевания птичьим гриппом были выявлены в феврале 2017 года - очаг зарегистрирован на сергиево-посадской птицефабрике "Смена" и в птицехозяйстве "Орловское" Щелковского района. Случаи гриппа среди птиц в Подмосковье были зафиксированы также в Можайском, Пушкинском и Орехово-Зуевском районах. В результате ЧС было уничтожено более 300 тыс. птиц.