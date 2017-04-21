В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии разбоев и хищений цветных металлов

Более 100 российских военных ЦВО примут участие в Параде Победы в ДушанбеНовости Урала 21 апреля, 11:50
Бывший футболист "Зенита" Кулик подарил клубному музею малиновый пиджакСпорт 21 апреля, 11:39
Третьяк: сборная РФ должна найти золотую середину при формировании состава на ЧМСпорт 21 апреля, 11:33
Секция ВЭО России состоялась на Ялтинском международном экономическом форумеНовости партнеров 21 апреля, 11:29
Третьяк: ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионахСпорт 21 апреля, 11:25
Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА "Бруклин"Спорт 21 апреля, 11:24
Владимир Кулик нанесет первый символический удар на открытии стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 21 апреля, 11:20
Дворкович предложил ввести для чиновников "право на ошибку"Экономика и бизнес 21 апреля, 11:19
Более 1,5 тыс. военных применили новые формы ведения боя в ходе учений на УралеАрмия и ОПК 21 апреля, 11:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в серии разбойных нападений на склады в Подмосковье с целью хищения цветных металлов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Участники группы подыскивали малоохраняемые объекты и совершали нападения на них. Угрожая оружием, злоумышленники связывали охранников. Затем с помощью использования специальной техники похищали цветные металлы, использовавшиеся при строительстве. Похищенное сдавалось в один из столичных пунктов приема цветного металла", - рассказала она.
По ее словам, в январе текущего года они проникли на складскую площадку одной из строительных организаций в Мытищах, связали сторожа и похитили три катушки электрокабеля общей стоимостью около 5 млн рублей. В результате сторож скончался на месте от сердечного приступа. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо участников группы, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались выходцы из Закавказья и Средней Азии в возрасте от 21 до 35 лет. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Волк.
При проведении обысков обнаружены и изъяты автомашины, используемые при совершении преступлений, кастеты, телефоны и сим-карты. По имеющейся информации, фигуранты причастны более чем к пяти эпизодам противоправной деятельности. Кроме того, задержаны двое скупщиков похищенного, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.