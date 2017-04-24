Подмосковье на параде 9 мая будут представлять 350 ветеранов

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московскую область на параде 9 мая на Красной площади в столице будут представлять 350 ветеранов из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.
"Списки уже составлены: это будут ветераны из муниципальных образований Московской области. Персонально участников областной делегации определяли районные и городские советы ветеранов. Каждый ветеран пройдет обязательное медицинское обследование", - приводит пресс-служба слова Забраловой.
"Традиционно муниципальные ветеранские делегации съезжаются утром 9 мая в областной губернский театр в районе Кузьминки в Москве. Они завтракают и организованной колонной автобусов направляются на Красную площадь", - пояснила Забралова.
Она напомнила, что в 2016 году парад на Красной площади в честь Дня Победы посмотрели 400 подмосковных ветеранов.