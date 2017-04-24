Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье на параде 9 мая будут представлять 350 ветеранов

Москва Московская область
24 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Районные и городские советы ветеранов определяли участников областной делегации
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московскую область на параде 9 мая на Красной площади в столице будут представлять 350 ветеранов из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Списки уже составлены: это будут ветераны из муниципальных образований Московской области. Персонально участников областной делегации определяли районные и городские советы ветеранов. Каждый ветеран пройдет обязательное медицинское обследование", - приводит пресс-служба слова Забраловой.

"Традиционно муниципальные ветеранские делегации съезжаются утром 9 мая в областной губернский театр в районе Кузьминки в Москве. Они завтракают и организованной колонной автобусов направляются на Красную площадь", - пояснила Забралова.

Она напомнила, что в 2016 году парад на Красной площади в честь Дня Победы посмотрели 400 подмосковных ветеранов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама