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Облик Московской области сможет изменить малоэтажное строительство

Москва Московская область
26 апреля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин предложил перейти к малоэтажным домам "хотя бы там, где более чем 30 км от МКАД"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Облик Московской области сможет изменить малоэтажное строительство. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции "2017: Девелопмент полного метра", организованной "Коммерсантом".

"Единственное, что бы хотелось: пожелать уйти от этажности, от высоких домов и перейти к малоэтажным. Хотя бы там, где более чем 30 км от МКАД. Это действительно могло бы изменить новый облик Московской области", - сказал Стасишин.

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