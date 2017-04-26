МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Облик Московской области сможет изменить малоэтажное строительство. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции "2017: Девелопмент полного метра", организованной "Коммерсантом".

"Единственное, что бы хотелось: пожелать уйти от этажности, от высоких домов и перейти к малоэтажным. Хотя бы там, где более чем 30 км от МКАД. Это действительно могло бы изменить новый облик Московской области", - сказал Стасишин.