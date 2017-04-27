В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в серии краж с кладбищ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали двоих подозреваемых в серии краж с кладбищ. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники, находясь на территории кладбищ в Коломенском районе, похищали металлические ограды, калитки, цепи и цветники. Затем, используя поддельное водительское удостоверение, правонарушители отвозили краденное на грузовом автомобиле в пункты приема цветного металла", - сказала она.

Задержанными оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 35 и 37 лет. По данным следствия, они причастны к восьми аналогичным эпизодам краж. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 327 и ст. 158 УК РФ - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" и "Кража". Фигуранты арестованы.