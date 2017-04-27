Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в серии краж с кладбищ

Москва Московская область
27 апреля, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Злоумышленники похищали металлические ограды, калитки, цепи, цветники и отвозили краденное в пункты приема цветного металла

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали двоих подозреваемых в серии краж с кладбищ. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники, находясь на территории кладбищ в Коломенском районе, похищали металлические ограды, калитки, цепи и цветники. Затем, используя поддельное водительское удостоверение, правонарушители отвозили краденное на грузовом автомобиле в пункты приема цветного металла", - сказала она.

Задержанными оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 35 и 37 лет. По данным следствия, они причастны к восьми аналогичным эпизодам краж. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 327 и ст. 158 УК РФ - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" и "Кража". Фигуранты арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
5
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
6
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама