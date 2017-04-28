На дополнительную вакцинацию жителей Подмосковья потратят 200 млн руб. в 2017 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области выделили более 200 млн рублей на дополнительную вакцинацию местных жителей в 2017 году. По сравнению с прошлым годом сумма выросла в три раза, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Подмосковья Ирину Солдатову.

Она напомнила, что в последние годы в Московской области делают дополнительные прививки призывникам, детям и пожилым людям. По словам Солдатовой, в регионе живет 1,321 млн детей, из них 370 тыс. - в возрасте около трех лет.

"Правительство Подмосковья выделило 201 млн рублей на добавочную вакцинацию. Это деньги из бюджета региона, которые идут на дополнительную иммунизацию населения. Мы покупаем вакцины от ветряной оспы, менингита, гепатита А, ротовирусной инфекции, клещевого энцефалита, докупаем вакцины против пневмококковой инфекции для групп риска. По сравнению с прошлым годом, сумма средств, выделенных на вакцинацию, увеличена в 2017 году в три раза", - сказала Солдатова.

Она добавила, что призывники, дети и люди пожилого возраста считаются группами риска по развитию различных инфекционных заболеваний.

"В 2016 году мы выполнили план по вакцинации детей на 99,1%", - отметила Солдатова.