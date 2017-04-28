На всей территории Подмосковья с 1 мая вводится особый противопожарный режим

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится на всей территории Подмосковья с 1 мая, сообщило агентство РИАМО со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
"В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 1 мая на всей территории региона вводится особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за начала майских праздников и в том случае, если установится теплая и сухая погода, значительно возрастут риски природных пожаров.
В преддверии пожароопасного периода в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений - более 92 тыс. человек, около 10 тыс. единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.
Под особым контролем всех ведомств территория лесного массива региона, где пожароопасный период был объявлен 10 апреля. В настоящее время весь лесной фонд охвачен видеонабюдением. Также на территории лесов Подмосковья располагается 27 пожарно-химических станций, которые оснащены 420 единицами лесопожарной техники.
Во время пожароопасного периода, как отмечается, будет создано и обновлено около 6 тыс. километров минерализованных полос между лесом и близлежащими населенными пунктами. Также будет выполнена расчистка почти 2 тыс. километров лесных просек, говорится в сообщении.
В Московской области функционирует четырехуровневая система мониторинга за пожарной активностью: наземное патрулирование, авиаразведка, видеоконтроль и спутниковый мониторинг.