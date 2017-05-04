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Почти 90 площадок для запуска салютов в День Победы подготовлено в Подмосковье

Москва Московская область
4 мая, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений будут дежурить на всех официальных площадках

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Почти 90 площадок для запуска салютов в День Победы подготовлено в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"В день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Подмосковья будут действовать 88 специальных площадок, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов", - сказал Пестов.

По его словам, на всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков, будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений. "Также под особым контролем спасателей и пожарных Подмосковья будут находиться места проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы", - отметил Пестов.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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