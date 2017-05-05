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В подмосковном Чехове сотрудник компании "Ритуал" подозревается в получении взятки

Москва Московская область
5 мая, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

По данным следствия, подозреваемый получил от жителя Краснодарского края взятку в 30 тысяч рублей за предоставление места для захоронения на одном из кладбищ

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о взятке возбуждено в отношении сотрудника муниципального учреждения "Ритуал" в подмосковном Чехове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инспектора учреждения "Ритуал-Чехов" по ч. 2 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в значительном размере", - сказали в ГСУ.

По данным следствия, 27 апреля подозреваемый получил от 42-летнего жителя Краснодарского края взятку в 30 тысяч рублей за предоставление места для захоронения на одном из кладбищ Чеховского района местного жителя.

С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются аналогичные эпизоды его преступной деятельности.

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