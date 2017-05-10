Двое вооруженных налетчиков ограбили ювелирный магазин в Подмосковье

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Двое мужчин совершили вооруженный налет на ювелирный магазин в подмосковном Раменском, для их розыска полиция ввела план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По словам собеседника агентства, 10 мая в 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Карла Маркса вошли двое неизвестных в медицинских масках и, угрожая продавцу пистолетом, похитили ювелирные изделия.

"Для розыска преступников в Раменском введен план "Перехват". Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сказал он. Устанавливается сумма причиненного ущерба.