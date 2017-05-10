Двое вооруженных налетчиков ограбили ювелирный магазин в Подмосковье

От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему мируОбщество 10 мая, 13:13
Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в АрктикеНаука 10 мая, 13:03
Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июняКосмос 10 мая, 13:03
Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"Спорт 10 мая, 13:01
Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясныСпорт 10 мая, 12:54
Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублейСибирь 10 мая, 12:51
Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзикломКультура 10 мая, 12:45
Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмыСпорт 10 мая, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Двое мужчин совершили вооруженный налет на ювелирный магазин в подмосковном Раменском, для их розыска полиция ввела план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По словам собеседника агентства, 10 мая в 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Карла Маркса вошли двое неизвестных в медицинских масках и, угрожая продавцу пистолетом, похитили ювелирные изделия.
"Для розыска преступников в Раменском введен план "Перехват". Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сказал он. Устанавливается сумма причиненного ущерба.