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Двое вооруженных налетчиков ограбили ювелирный магазин в Подмосковье

Москва Московская область
10 мая, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Полиция ввела план "Перехват" в Раменском

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Двое мужчин совершили вооруженный налет на ювелирный магазин в подмосковном Раменском, для их розыска полиция ввела план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По словам собеседника агентства, 10 мая в 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Карла Маркса вошли двое неизвестных в медицинских масках и, угрожая продавцу пистолетом, похитили ювелирные изделия.

"Для розыска преступников в Раменском введен план "Перехват". Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сказал он. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

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