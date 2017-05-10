Из-за холодов плановое отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на 15 мая

РЖД предлагают создать электронную биржу вагонов для транзитных перевозокЭкономика и бизнес 10 мая, 14:59
Все билеты на матч чемпионата мира по хоккею Россия - США проданыСпорт 10 мая, 14:57
Песков: решение Трампа уволить главу ФБР не должно повлиять на отношения РФ и СШАПолитика 10 мая, 14:53
Арташес Сивков: малый бизнес переходит на agile-мышлениеКорпорация МСП 10 мая, 14:49
Лавров и Трамп обсудят сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмомПолитика 10 мая, 14:47
Потанин: задача "Норникеля" - сделать спортивный образ жизни нормой в РоссииСпорт 10 мая, 14:43
Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетностьОбщество 10 мая, 14:38
Гаджиев: ХК "Адмирал" не имеет глобальных финансовых проблем, но ситуация неидеальнаяСпорт 10 мая, 14:34
Потанин: "Норникель" выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккеяСпорт 10 мая, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Плановое отключение горячей воды перенесли в Подмосковье на 15 мая в связи с холодами и по многочисленным просьбам жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Плановое отключение горячей воды в Подмосковье пока не планируется в связи с холодной погодой. Плановое отключение горячей воды в связи с обслуживанием систем водо- и теплоснабжения планируется не ранее 15 мая. Его перенесли на неделю", - приводит агентство РИАМО слова представителя министерства.
Он напомнил, что изначально отключение горячей воды планировалось на 10 мая. Перенос связан, прежде всего, с пожеланием жителей, которые обращались в министерство.
Кроме того, муниципалитетам даны соответствующие поручения о переносе сроков отключения горячей воды на 15 мая и об информировании жителей о новом графики в местных СМИ и на сайтах администраций, добавил представитель пресс- службы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что холодная погода также внесла коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах столицы, отключения перенесли с 10 на 15 мая.