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Из-за холодов плановое отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на 15 мая

Москва Московская область
10 мая, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Изначально отключение горячей воды было запланировано на 10 мая

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Плановое отключение горячей воды перенесли в Подмосковье на 15 мая в связи с холодами и по многочисленным просьбам жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Плановое отключение горячей воды в Подмосковье пока не планируется в связи с холодной погодой. Плановое отключение горячей воды в связи с обслуживанием систем водо- и теплоснабжения планируется не ранее 15 мая. Его перенесли на неделю", - приводит агентство РИАМО слова представителя министерства.

Он напомнил, что изначально отключение горячей воды планировалось на 10 мая. Перенос связан, прежде всего, с пожеланием жителей, которые обращались в министерство.

Кроме того, муниципалитетам даны соответствующие поручения о переносе сроков отключения горячей воды на 15 мая и об информировании жителей о новом графики в местных СМИ и на сайтах администраций, добавил представитель пресс- службы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что холодная погода также внесла коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах столицы, отключения перенесли с 10 на 15 мая.

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