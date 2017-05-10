Крытые катки для хоккея появится в каждом подмосковном муниципалитете

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Крытые катки для занятий хоккеем должны появиться в каждом подмосковном муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области, которая приводит слова главы региона Андрея Воробьева.

"Наша стратегическая задача - сделать так, чтобы в каждом муниципалитете был минимум один крытый каток. Мы сейчас разработали и реализуем программу, которая позволит нам стать лидерами по количеству закрытых ледовых катков, а значит и детских спортивных школ. Соответственно, я уверен, что в этих катках появятся свои звезды, свои жемчужины", - сказал Воробьев в ходе встречи с хоккеистами команды "Богородск" из Ногинска, занявшей третье место в турнире Ночной Хоккейной лиги в дивизионе "Любитель 40+".

Представитель пресс-службы напомнил, что в прошлом году Воробьев уже встречался с игроками "Богородска", которые обратились с просьбой построить в Ногинске ледовую арену. Строительство катка запланировано на начало 2018 года. Он добавил, что 10 мая в Сочи прошли игры VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и соревнования Ночной Хоккейной лиги, в играх которой принял участие и сам Воробьев.

ХК "Богородск" была основана в 2014 году, когда впервые приняла участие в первенстве и кубке Московской области по хоккею с шайбой, и стала его обладателем.