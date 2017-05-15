Подмосковные спасатели обнаружили и обезвредили более 100 боеприпасов времен ВОВ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Взрывотехническими подразделениями спасателей Мособлпожспаса с начала года на территории Подмосковья обезврежено 116 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С наступлением весны в Систему-112 регулярно поступают сообщения об обнаружении боеприпасов. Только за прошедшую неделю спасателями было уничтожено 15 снарядов. Взрывотехники Мособлпожспаса работали в Можайском, Дмитровском, Волоколамском, Лотошинском, Одинцовском и Солнечногорском районах", - пояснил Пестов.

По его словам, в деревне Могильцы Лотошинского района в поле были найдены четыре 50-миллиметровые минометные мины. В деревне Есипово Солнечногорского района и деревне Труфановка Одинцовского района - по два артиллерийских снаряда.

"Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией строительных, дорожных и дачных работ в связи с наступлением теплой погоды. Самые распространенные среди опасных находок - артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны", - отметил Пестов.

"В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру "112". Нельзя трогать и пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков", - подчеркнул зампред.