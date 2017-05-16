Губернатор: Подмосковье должно быть в тройке лидеров по эффективности работы школ

КРАСНОГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Московская область должна войти в тройку лидеров среди российских регионов по эффективности школьного образования. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, открывая заседание правительства региона.

"Я хочу анонсировать проведение большого семинара в эту пятницу, куда мы хотим пригласить всех директоров школ, и куда мы также пригласили главу Сбербанка Германа Грефа. На этом семинаре мы будем рассматривать лучшие региональные и международные практики и обсудим лучшие методики с директорами школ", - сказал Воробьев.

"Подмосковье входит в пятерку лучших по эффективности школьного образования, но наша цель войти в тройку лидеров среди регионов России, и нам нужен настоящий прорыв", - добавил губернатор.

По словам Воробьева, в Московской области на сегодняшний день насчитывается 750 тысяч школьников.

"Повышение качества образования это прямая обязанность региональных и муниципальных властей, и этот семинар для директоров школ станет регулярным", - сказал Воробьев.