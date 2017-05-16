В Подмосковье планируют ликвидировать дефицит парковочных мест в ближайшие два года

КРАСНОГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать не менее 300 тыс. машино-мест в ближайшие два года, что позволит ликвидировать дефицит парковочных мест в регионе, составляющий 280 тысяч. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона.

"Мы должны не допустить, чтобы машины стояли на тротуарах и детских площадках. Поэтому в области в ближайшие два года планирует создать парковки не менее чем на 300 тыс. машино-мест", - сказал Воробьев.

В свою очередь министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщил, что в этом году будет создано более 1,8 тыс. парковок на 72,5 тыс. машино-мест.

"В ходе проверки министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья выявлен дефицит парковочного пространства в регионе в количестве 280 тыс. машино-мест, из них 550 - в местах повышенного скопления транспорта. В первую очередь парковки планируется обустраивать в так называемых "очагах дефицита": во дворах, вблизи железнодорожных станций и вокзалов, социальных объектов и мест основного притяжения транспорта", - сказал Тресков.

"Всего в этом году предлагается обустроить 72,5 тыс. машино-мест, из них 60,5 тыс. парковочных мест будет создано во дворах с учетом работ по комплексному благоустройству, еще 12 тыс. - на улично-дорожной сети. Общее число обустраиваемых парковок составит более 1,8 тысячи", - добавил он.

Тресков напомнил, что работы по обустройству парковок проведут в два этапа. "На первом этапе будут организованы 26 тыс. парковочных мест в девяти крупных городах Подмосковья, в рамках второго этапа проведут работы по созданию 46 тыс. машино-мест в остальных 59 муниципалитетах региона", - сказал министр.

Уже в этом году парковки планируется обустроить в городах ближайшего Подмосковья: в Балашихе (более 4 тыс. машино-мест), Люберцах (5,4 тыс.), Реутове (399), Красногорске (более 2,6 тыс.), Химках (6,4 тыс.), Одинцове (более 3,5 тыс.), Долгопрудном (2,1 тыс.), Королеве (более 1,3 тыс.), Мытищах (507). "Работы во всех муниципалитетах планируется начать в июле, а завершить - в конце октября", - отметил Тресков.

Он напомнил, что все работы по обустройству парковок будут контролировать с помощью автоматизированной системы в режиме онлайн. Обустроить парковки, по словам министра, планируется с привлечением средств из бюджетов муниципальных образований, софинансирования из регионального дорожного фонда, а также за счет внебюджетных источников.